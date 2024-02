Entrega de lanche gera discussão entre motoboy e cliente na Barra da Tijuca

Na noite desta segunda-feira (19), um motoboy discutiu com cliente em condomínio na Barra da Tijuca após se recusar a subir até apartamento para entregar um lanche. Além disso, o consumidor se negou a fornecer o código de autenticação exigido pelo aplicativo.



"Eu não sou obrigado a subir. Eu só preciso do código", repetia o motoboy, identificado como Jorge. A cliente, no entanto, não passou o número e insistia para que ele esperasse fora do condomínio. 'Aqui, senhora, não tem como eu sair daqui sem o código", retrucou o entregador.



A situação só se acalmou depois que outros moradores intervieram junto à cliente e conseguiram fornecer o número. De acordo com as regras do aplicativo, o produto deve ser entregue no primeiro ponto de contato disponível na residência do cliente, sendo este, em caso de condomínios, a portaria. A recomendação é comunicada tanto aos entregadores quanto aos consumidores.