Deniziane é a nona eliminada no 'BBB 24'; veja o porcentual dos votos

Deniziane foi a nona participante eliminada dona noite desta terça-feira, 20. Ela foi a mais votada para sair do reality show, com 52,02% dos votos. A agora ex-sister disputou o Paredão com Fernanda, que recebeu 47,16% dos votos e Matteus, que levou 0,82%.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre como avaliar quem é forte dentro da casa e como a análise pode ser diferente do lado de fora. Ao analisar sua trajetória no programa, Deniziane declarou: "independente do que esteja acontecendo aqui fora, eu joguei com meu coração".

Em sua despedida, Matteus chorou muito e pediu perdão à mineira por ter "interferido na sua história dentro do programa". O gaúcho chegou a se ajoelhar aos pés da fisioterapeuta. "Não preocupa, você fez o que você pôde", respondeu Deniziane, que também pediu desculpas a Davi.

Relembre como foi a formação do Paredão

A líder Raquele colocou Deniziane na berlinda. "A casa está bem dividida, então a gente já sabe onde votar e com quem se unir para votar", disse a confeiteira.

Seguindo a dinâmica, o anjo da semana, Michel, tinha imunidade e o poder de indicar alguém ao Paredão. Lucas Henrique foi o escolhido pelo professor.

Na votação no confessionário, Fernanda foi a mais votada, com 10 votos. Além dela, Matteus também recebeu três votos.

Lucas, Fernanda e Matteus disputaram a prova Bate e Volta. Em uma prova de sorte, os participantes precisavam escolher telefones com comandos para avançar na disputa. Lucas foi o sortudo da vez e se livrou da berlinda.