Ator de 'Suits' revela 'cheiro horrível' em casamento de Meghan Markle e príncipe Harry

O ator Rick Hoffman, que atuou na sérieao lado de Meghan Markle, revelou um motivo "desagradável" de uma foto sua que viralizou à época do casamento da Duquesa de Sussex e do Príncipe Harry. Segundo ele, o artista sentiu um "cheiro horrível" que tomou conta da Capela St. George, em Windsor.

"Conforme o tempo passava [durante a cerimônia], eu começava a sentir um cheiro realmente terrível e nojento", afirmou em entrevista ao podcast Chicks in the Office. Rick revelou ser muito sensível a cheiros e ficou incomodado pela impressão de que apenas ele sentia o odor.

"Eu comecei a cobrir o meu rosto porque eu tinha passado um hidratante de baunilha e coco nas mãos", disse. "Era uma hora e meia e isso [o cheiro] chegava constantemente."

O ator brincou que ficou preocupado com a possibilidade de que ele estava exalando o odor e, então, passou a perguntar a amigos se eles também estavam sentindo. Eles negaram e Rick disse ter pensado: "Então agora estou sozinho".

O artista ainda relatou que Meghan sempre brincou sobre Rick ser mais sensível com questões de higiene. "Adivinha quem mais sabia no elenco que eu tinha problemas com a higiene das outras pessoas? Meghan. Sempre soube e sempre riria de como eu era tão sensível", afirmou.

Harry e Meghan se casaram em 2018. Em 2021, os dois abandonaram as obrigações da família real em um afastamento que gerou uma série de polêmicas.