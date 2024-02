O turco Sultan Kösen e a indiana Jyoti Amge, reconhecidos como o homem mais alto e a mulher mais baixa do mundo se encontraram na última segunda feira (19), na Califórnia, em evento promovido pelo Livro dos Recordes (Guinness World Records). Ele possui impressionantes 2,51 metros de altura, enquanto ela mede 62,8 centímetros.



O tamanho anormal de Sultan, de 41 anos, é resultado de um tumor que afeta a glândula pituitária, responsável pela produção do hormônio do crescimento. Ele precisa utilizar muletas para se locomover. Já a estatura reduzida de Jyoti, de 30 anos, é resultado de uma síndrome genética chamada acondroplasia, o tipo mais comum de nanismo, caracterizado por membros curtos em proporção ao comprimento do corpo.



Esta não é a primeira vez que eles se encontram. Os dois se conheceram nas pirâmides do Egito em 2018, em iniciativa promovida pelo órgão responsável pelo turismo no país.

Vídeo: Homem mais alto do mundo encontra mulher mais baixa



Créditos: Daily Mail pic.twitter.com/OCcNLIculF — Jornal Meia Hora (@meiahora) February 21, 2024