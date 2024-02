Jornalista se emociona com notícia sobre a filha em transmissão ao vivo

Durante a transmissão ao vivo do, desta quarta-feira, 21, Adriana Araújo, a âncora do programa, recebeu uma notícia tocante sobre sua filha, Giovanna. Ao encerrar o noticiário, seu colega de bancada, o jornalista Rodolfo Schneider, compartilhou a novidade de que a jovem havia sido aprovada na residência médica.

"Só queria mandar um beijo especial para a Giovanna, filha da Adriana Araújo, que acabou de saber que passou para uma residência médica", anunciou o apresentador durante a exibição dos créditos finais do telejornal. "Era um sonho. A mamãe está aqui, emocionada, vai correr para dar um beijo na filha. Um beijo para a Giovanna, em nome de toda a nossa equipe e dos telespectadores também".

Após o anúncio, Adriana não conteve a emoção e celebrou o momento da filha. "Obrigada. Um beijo, doutora Giovanna. Estava muito ansiosa por esse resultado", disse.

O momento também foi compartilhado no Instagram da âncora, que postou o registro. "Daqueles momentos... para guardar no coração! E no feed!", escreveu na rede social.

Em 18 de janeiro, a jornalista também aproveitou o espaço na rede social para celebrar a formatura da filha.