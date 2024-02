Rio de Janeiro tem a quinta morte por dengue em 2024

Rio - Um dia depois de o Governo do Estado decretar emergência, o Rio de Janeiro computou a quinta morte por dengue este ano. Nesta quarta-feira (21), a Prefeitura de Barra do Piraí, no Sul Fluminense, informou que uma mulher de 76 anos morreu no dia 9 de fevereiro após receber atendimento médico na cidade vizinha de Volta Redonda.



Por meio de um comunicado, a prefeitura informou que os agentes de saúde estão nas ruas e que "reforça a importância do trabalho da população no combate aos focos e criadouros do mosquito transmissor".

O número de mortes, no entanto, pode crescer, já que dois casos na capital ainda estão sendo analisados.



A região que mais registra casos de dengue no estado é a Metropolitana I, que engloba Rio de Janeiro, Baixada, além das regiões Serrana e Centro-Sul. Ao todo, o estado do Rio tem 59.162 casos registrados apenas este ano.