Criança de 6 anos desaparece após fortes chuvas

Rio - Uma criança de apenas 6 anos está desaparecida, na cidade de Mendes, no Sul Fluminense, após um grande deslizamento de terra atingir uma casa. A mãe e um irmão também foram soterrados, mas foram resgatados com vida pelos Bombeiros. As fortes chuvas que caíram em boa parte do estado do Rio na noite desta quarta (21) deixaram ainda três mortos na Baixada Fluminense.



De acordo com informações do portal Clima Tempo, Mendes registrou um acumulado de chuva de 168,2 mm em 24 horas. Oito pessoas estão desabrigadas na cidade e estão recebendo apoio da prefeitura em uma escola pública.

"Nossas equipes municipais estão mobilizadas e cada secretaria está desempenhando um papel crucial nesta emergência. A Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Habitação e Meio Ambiente está nas ruas realizando a remoção de barreiras e árvores caídas, visando garantir a mobilidade e segurança de nossos cidadãos", informou a prefeitura de Mendes em um comunicado.



"Ressaltamos que as vias continuam interditadas para evitar sair de casa. Pedimos a todos que permaneça em segurança e siga as orientações das autoridades locais. Estamos monitorando de perto a situação e atualizaremos constantemente a todos", finalizou.

Calamidade na Baixada Fluminense

A Baixada Fluminense registrou a morte de três pessoas na noite desta quarta-feira (21). Dentre as vítimas está uma criança de 2 anos, vítima de um desabamento em Japeri, na Baixada. O Corpo de Bombeiros ainda busca por mais vítimas que estariam soterradas.