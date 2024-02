MC Gui emagrece 16kg e surpreende fãs

Quem acompanha as redes sociais de MC Gui já notou que o cantor mudou bastante nos últimos meses. Segundo o nutricionista Renan Martins, ele emagreceu 16kg no total, em um esforço aliado entre dieta balanceada e muita atividade física. A mudança no corpo tem um objetivo: enfrentar o também cantor Nego do Borel em uma luta no Fight Music Show 4, neste sábado, 24.

O nutricionista de MC Gui revelou o segredo do emagrecimento em seu Instagram nesta quarta, 20: "Começou a treinar forte!", escreveu. O profissional afirmou que a dieta passada foi seguida à risca, inclusive durante as viagens do cantor. Hoje, ele está pesando 77kg.

Por outro lado, houve quem estranhasse o emagrecimento repentino de MC Gui. Alguns seguidores indicaram que ele poderia estar usando drogas. O cantor rebateu: "Tô comendo bem, treinando bem e me cuidando. Coisa que muita gente não consegue fazer. Às vezes, é mais fácil falar que a gente tá fumando pedra? É. Mas, ó, me sinto bem, hein?", escreveu.

Por outro lado, fãs elogiaram a disciplina de MC Gui: "Olha esse tanquinho!", escreveu uma seguidora.