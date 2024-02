Quem é Alice Carvalho, a Joana de 'Renascer', que está sendo chamada de 'feia' por internautas?

A atriz Alice Carvalho já é destaque no remake da novela, da Rede Globo. Nesta quarta-feira, 21, ela assumiu o desafio de interpretar Joana, vivida por Teresa Seiblitz na primeira versão do folhetim. Ela atuou ao lado de Irandhir Santos, o Tião Galinha no remake, em cenas muito elogiadas pelo público.

Alice, porém, não recebeu apenas comentários positivos nas redes sociais. Internautas começaram a compará-la com Teresa desde que a artista foi anunciada como a personagem da nova versão. A atriz passou a receber ataques à sua aparência física.

Um dia antes de estrear na novela, Alice já lamentou os comentários que recebeu. "Claro que já estão me chamando de feia demais para ser Joaninha em todas as publicações que saíram da personagem. Está bom, eu já entendi. Vai a 'feinha' mesmo, fé", escreveu ela em uma postagem no X, antigo Twitter.

Alice, porém, já vem construindo uma trajetória bem consolidada como atriz na televisão. Ela ganhou imenso destaque bem-sucedida série Cangaço Novo, da Amazon Prime, como Dinorah. Conheça mais sobre a carreira da artista abaixo.

Quem é Alice Carvalho, a Joana do remake de Renascer?

Além de atriz, Alice também é roteirista e diretora. Nascida em Natal, no Rio Grande do Norte, ela tem 27 anos e se formou em artes visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Iniciou a carreira no teatro, mas deu o primeiro pontapé no audiovisual como roteirista e atriz da websérie Septo, de 2016.

Ela também já fez uma participação na série Segunda Chamada, do Globoplay, em que atuou ao lado de Felipe Simas. Alice ainda roteirizou e protagonizou o clipe da música A Vida É Curta Pra Viver Depois, parceria do BaianaSystem com Carolaine.

Mas foi com Cangaço Novo que ela começou a chamar a atenção do grande público. A atriz se tornou o grande destaque da produção e foi exaltada pela crítica. O Estadão descreveu Alice como "uma força da natureza".

Em 2024, a artista foi escolhida para interpretar Joana, mulher de Tião Galinha, personagem de Irandhir Santos na nova versão. A personagem, apesar de ser apaixonada pelo marido, sofre com os devaneios de Tião nos sonhos de enriquecer a família. Além disso, ela ainda precisará enfrentar situações de assédio do Coronel Egídio.