Wendy Williams é diagnosticada com afasia e demência frontotemporal

A apresentadora Wendy Williams, 59 anos, conhecida por seu senso de humor distinto, foi diagnosticada com afasia e demência frontotemporal, anunciou seu time médico nesta quinta-feira, 22. Segundo a equipe, a condição foi descoberta no ano passado e já "apresentava dificuldades significativas na vida de Wendy".

No entanto, Wendy, que apresentou seu próprio talk show durante 13 anos, o The Wendy Williams Show, já havia se afastado das telas em 2022, devido a outras questões relacionadas à sua saúde e à doença autoimune que possui, Doença de Graves, que ataca a tireoide.

A equipe de Wendy acalmou o público, dizendo que a apresentadora "ainda é capaz de fazer muitas coisas por si só", e que ela "está recebendo os cuidados que precisa para ser protegida e para termos certeza de que todas as suas demandas estão sendo atendidas".

"Em 2023, após intensa bateria de testes médicos, Wendy foi oficialmente diagnosticada com afasia primária progressiva e demência frontotemporal. Afasia é uma condição que afeta a linguagem e as habilidades de comunicação, e a demência frontotemporal é uma doença progressiva que afeta o comportamento e as funções cognitivas", disse a equipe sobre o diagnóstico.

O time médico de Wendy finalizou explicando que gostaria de "conscientizar sobre a afasia e a demência frontotemporal e apoiar as milhares de outras pessoas que sofrem com diagnósticos semelhantes", diz. "Temos a esperança de poder retirar o estigma de pacientes com demência".

O que é a demência frontotemporal?

É uma condição neurodegenerativa rara que afeta as células do lobo frontal e temporal do cérebro, A doença afeta o comportamento, a comunicação e a personalidade do indivíduo. Em alguns casos, a condição pode ser herdada geneticamente ou influenciada por fatores ambientais, informa o Hospital Israelita Albert Einstein

Atualmente, a demência frontotemporal não possui cura, mas pode ser tratada para gerenciar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente.

O que é afasia?

A afasia é uma disfunção que afeta e diminui a capacidade do uso da linguagem, da fala, e prejudica a comunicação. A afasia é uma síndrome que acompanha diagnósticos como Acidente Vascular Cerebral (AVC) e Doença de Alzheimer, segundo o Hospital Israelita Albert Einstein, e o tratamento deve acompanhar a doença-base.