Trisal consegue autorização para registrar filho com nomes das duas mães e do pai

Um trisal residente em Fortaleza alcançou uma importante vitória judicial ao garantir o registro multiparental de seu filho de 1 ano. Composto por duas mulheres e um homem, o trio conseguiu o direito de incluir o nome do pai e das duas mães na certidão de nascimento da criança. A decisão favorável foi emitida pela 6ª Vara de Família do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) em 15 de fevereiro.



Segundo a sentença, o vínculo afetivo entre as partes configura uma verdadeira relação socioafetiva, justificando o reconhecimento da maternidade e paternidade multiparental. O trisal, formado por Jamille Ferreira, Natália Nogueira e Ruan Vieira, está junto há 3 anos e meio e decidiu expandir sua família quando Jamille, bancária, engravidou.



A descoberta da gestação despertou a necessidade de garantir que o filho pudesse ter o nome dos três genitores na certidão de nascimento. Com a assessoria da advogada Ana Zélia Cavalcante, especialista em casos complexos de Direito das Famílias e das Sucessões, o trisal deu início ao processo de reconhecimento da multiparentalidade.



Após 1 ano e 7 meses de tramitação, a família obteve uma sentença favorável, respaldada por evidências que comprovaram a relação poliafetiva e o vínculo afetivo entre os membros. Agora, aguardam a expedição do mandado para realizar o registro do filho, incluindo o nome de Natália como mãe e seu sobrenome na certidão de Bernardo. A conquista representa não apenas um marco legal, mas também o reconhecimento afetivo de todos os envolvidos na criação e cuidado da criança.