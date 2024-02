Paciente internado com dengue grave, tem ereção de 18 horas

Uma análise publicada na última edição da revista científica "Urology Reports", no último domingo (18/2), revelou algo nunca visto antes: Um jovem de 17 anos, morador de Burkina Faso, país africano contíguo à Nigéria, havia se contaminado pelo vírus da dengue e teve um quadro de ereção involuntária por conta da doença.

O sintoma foi descrito pelos médicos como uma "ereção vigorosa", que teve duração de 18 horas.

"Nenhuma associação semelhante foi previamente documentada na literatura médica”, relatam os pesquisadores do estudo.



Os médicos informam que o jovem africano, identificado apenas como A. S., teve dengue grave e estava internado havia cinco dias quando apresentou a ereção por 18 horas seguidas sem qualquer estímulo sexual. O jovem foi tratado com bolsas de gelo no pênis para minimizar o fluxo sanguíneo e o órgão voltou ao estado de relaxamento dois dias depois. Não foram diagnosticadas consequências para a saúde do órgão.



"A dengue, por causar vazamentos vasculares, pode ser um gatilho raro para priapismo arterial. Mais estudos são necessários para elucidar esses mecanismos e possíveis implicações clínicas", declararam os médicos envolvidos no caso.



O priapismo arterial (ereção dolorosa, anormal e persistente não acompanhada de desejo sexual ou excitação) em geral ocorre por conta de lesões, como as que acontecem por causa de acidentes, que rompem pequenos vasos e levam a um fluxo sanguíneo excessivo para o pênis.