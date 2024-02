Mulher é assassinada a tiros dentro de mercearia em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (23), uma mulher foi assassinada a tiros dentro de um estabelecimento comercial localizado na Rua Sarezal, na comunidade Cinco Marias, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Conforme informações fornecidas por residentes da área, a vítima identificada como Joanita dos Santos do Livramento, de 32 anos, era comerciante e supostamente não havia efetuado o pagamento de uma taxa de segurança imposta por milicianos locais.



Testemunhas afirmam que dois homens estavam cobrando a taxa quando um deles disparou contra a mulher. O crime deixou diversos produtos espalhados pelo chão do estabelecimento.



A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que busca identificar o autor do crime e esclarecer a motivação por trás do assassinato.