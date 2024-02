A brasileira Juliana Rojas, diretora do filme, foi premiada no Festival de Berlim (Berlinale) de 2024 neste sábado, 24. Ela foi escolhida como a melhor diretora na mostra paralela Encounters, e compareceu à cerimônia acompanhada por Bruna Linzmeyer e Mirella Façanha, que participam da produção.

O longa gira em torno de duas histórias. A de Joana, que após o rompimento de uma barragem no interior de Minas Gerais, precisa se mudar para viver em São Paulo, e a de Flavia, que se muda para o interior com sua mulher, Mara, após a morte do pai.

O júri de Encounters foi formado por Lisandro Alonso, Denis Côté e Tizza Covi. Direct Action, de Guillaume Cailleau e Ben Russell, foi escolhido como o melhor filme. Já na mostra principal, o filme Dahomey, de Mati Diop, levou o Urso de Ouro.