A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante um casal após o mesmo ter roubado uma jovem de 18 anos na noite de sábado, 24, na Alameda dos Nhambiquaras, em Moema, bairro da zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, uma equipe da PM em patrulhamento pela região encontrou a vítima, que afirmou que havia sido roubada por duas pessoas enquanto caminhava - e apontou para uma motocicleta preta com dois ocupantes.

Os policiais, então, seguiram em perseguição aos suspeitos apontados pela vítima e conseguiram interceptar a mulher, de 22 anos, e o homem, de 18. Com eles, foram encontrados uma arma de fogo falsa, uma mochila com itens pessoais, uma quantia em dinheiro e um celular, que foram reconhecidos e devolvidos à vítima. A moto foi apreendida e o caso foi registrado como roubo a transeunte pelo 27º Distrito Policial, no Campo Belo, também na zona sul da capital.