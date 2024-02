'Oppenheimer' é o grande vencedor do PGA Awards; veja lista de premiados

O filmeganhou o prêmio principal da Associação de Produtores dos EUA (Producers Guild of America, ou PGA) neste domingo, 25. A história sobre a vida de J. Robert Oppenheimer e o nascimento da bomba atômica ganhou o prêmio Darryl F. Zanuck de Melhor Produtor de Filmes Teatrais.

O filme concorria com nove produções na categoria principal do PGA. O vencedor do Prêmio Zanuck já ganhou o Oscar de melhor filme em cinco edições dos últimos seis anos e em 12 dos últimos 15, incluindo o ano passado com Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo.

Succession e The Bear levaram os principais prêmios de televisão do PGA Awards, após fazerem o mesmo no SAG Awards e no Emmy Awards nas últimas semanas.

Veja os vencedores do PGA Awards 2024, que estão em negrito:

Prêmio Darryl F. Zanuck de Melhor Produtor de Filmes Teatrais

- American Fiction

- Anatomia de uma Queda

- Barbie

- Os Rejeitados

- Assassinos da Lua das Flores

- Maestro

- Oppenheimer

- Vidas Passadas

- Pobres Criaturas

- Zona de Interesse

Melhor Produção de Filmes Teatrais de Animação

- O Menino e a Garça

- Elementos

- Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

- Super Mario Bros. O Filme

- As Tartarugas Ninja: Caos Mutante

- Melhor Produção de Séries de Televisão - Drama

- The Crown

- A Diplomata

- The Last of Us

- The Morning Show

- Succession

Melhor Produção de Série de Comédia

- Barry

- O Urso

- Na Mira do Júri

- Only Murders in the Building

- Ted Lasso

Melhor Minissérie ou Antologia

- Toda Luz que Não Podemos Ver

- Treta

- Daisy Jones and the Six

- Fargo

- Uma Questão de Química

Melhor Filme para Televisão ou Streaming

- Black Mirror - Beyond the Sea

- O Último Caso do Sr. Monk

- Quiz Lady

- Reality

- Vermelho, Branco e Sangue Azul

Melhor Produção Não-Ficcional para Televisão

- 60 Minutes

- Projeto 1619: Uma Viagem Pela História da Escravidão

- Albert Brooks: Rindo da Vida

- Mary Tyler Moore: A Dama da TV

- Bem-Vindos ao Wrexham

Melhor Programa de TV Ao Vivo

- Carol Burnett: 90 Years Of Laughter + Love

- Chris Rock: Selective Outrage

- Dave Chappelle: The Dreamer

- Last Week Tonight with John Oliver

- Saturday Night Live

Melhor Produção de Programa Competitivo e Jogos para TV

- The Amazing Race

- RuPaul's Drag Race

- Round 6: O Desafio

- Top Chef

- The Voice

O Oscar em 2024 será realizado no dia 10 de março.