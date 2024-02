Em SP, transporte entre aeroportos de Guarulhos e Congonhas tem reforço

As linhas de ônibus executivos que conectam o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande SP, e o de Congonhas, operada pela EMTU e gerenciada pelo Consórcio Internorte, receberam reforço em sua frota nesta semana. Com a inclusão de dois novos veículos, o serviço, conhecido como Aeroporto Bus Service, agora oferece 25 partidas em cada sentido, reduzindo o intervalo médio entre elas de uma hora para 40 minutos.

Antes, as linhas operavam com 18 partidas para o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e 17 para Guarulhos, na região metropolitana. Segundo a empresa, a expansão visa a atender à demanda crescente de passageiros que utilizam esse meio de transporte entre os principais aeroportos de São Paulo. As três linhas do Airport Bus Service registram média mensal de 26 mil passageiros.

Os ônibus, modelo 2022/23, foram incorporados à frota da operadora no ano passado e são equipados com elevador para cadeirantes, banheiro, wi-fi, ar-condicionado, poltronas reclináveis e tomadas para carregar celulares em todos os assentos.

As passagens podem ser adquiridas tanto presencialmente, antes do embarque, quanto pela internet.

Linhas e valores:

- 258: Guarulhos (Aeroporto Internacional de São Paulo) / São Paulo (Aeroporto Internacional de Congonhas) - Tarifa de R$ 43,90;

- 316: Guarulhos (Aeroporto Internacional de São Paulo) / São Paulo (Avenida Paulista, Circuito dos Hotéis) - Tarifa de R$ 43,90.