Explosão em subestação de energia no centro de SP deixa dois feridos

Uma explosão em uma subestação de energia para os trens da Linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), no centro da cidade de São Paulo, deixou ao menos dois feridos na manhã desta segunda-feira, 26, segundo o Corpo de Bombeiros.

A ocorrência foi registrada pouco depois das 9 horas da manhã na Alameda Nothmann, número 38, no Bom Retiro, segundo informou a corporação. As vítimas foram transportadas para hospital da região.

Segundo a CPTM, entre 9h e 9h45, houve uma queda de energia na região entre as estações Pirituba e Luz devido uma fuga de corrente de um disjuntor da Cabine Seccionadora de Nothmann, reformada e entregue para a operação em 30 de maio do ano passado pela empresa contratada Siemens, gerando uma falha de sinalização no local.

Para a atuação da equipe de manutenção, os trens ficaram com restrição de velocidade no trecho e maior tempo de parada nas plataformas.

As causas da ocorrência ainda estão sendo investigadas. "A CPTM está neste momento apurando as causas e já acionou a empresa fabricante e montadora dos equipamentos, para que, em conjunto, sejam verificadas as reais causas do incidente e a normalização definitiva da instalação", disse a companhia.

Após vistoriar o local, os bombeiros também acionaram a Enel Distribuição São Paulo (Enel) em razão da situação envolvendo energia elétrica.

Neste momento, de acordo com o site da companhia de transporte sobre trilhos, a Linha 7-Rubi funciona normalmente.