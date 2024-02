Pareceu filme! Mulher é resgatada após fratura na Pedra do Telégrafo

Mulher é resgatada pelos Bombeiros após fraturar a perna durante trilha na Pedra do Telégrafo, em Barra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio.#Trilha #PedraDoTelegrafo #RioDeJaneiro #ODia



Neste domingo (25), o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro realizou uma operação cinematográfica para resgatar mulher que sofreu uma fratura na perna enquanto explorava a Pedra do Telégrafo,em Barra de Guaratiba, Zona Oeste. Claudia Ágatha Goulart dos Santos quebrou o tornozelo e recebeu os primeiros socorros ainda no local do incidente. Devido à impossibilidade de pouso na pedra, o helicóptero teve que permanecer em voo estacionário enquanto a vítima era içada para dentro da aeronave. As informações são do Jornal O Globo.As pessoas que testemunharam o resgate demonstraram apoio aos bombeiros e aplaudiram a ação. A vítima foi transportada para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, zona sul da cidade. Porém, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, após dar entrada, ela deixou a unidade por conta própria.