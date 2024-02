Polícia ouve testemunhas e colhe imagens sobre execução de advogado

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foram na manhã desta terça-feira (27) até o local onde o advogado Rodrigo Marinho Crespo foi morto a tiros, na Avenida Marechal Câmara, no Centro do Rio, para colher depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar nas investigações.

Uma câmera de segurança flagrou o momento que o advogado foi baleado por um homem encapuzado, que saiu de um carro branco. A vítima foi atingida por oito disparos no rosto e no tórax. A ação dos criminosos dura exatamente 14 segundos.

Rodrigo Crespo era formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e pós-graduado em Direito Civil Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Também era sócio do escritório Marinho e Lima Advogados, especializado em Direito Civil Empresarial com ênfase em Contratos e Direito Processual Civil. A ficha dele no site da OAB consta como regular.