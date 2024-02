Moradores do Alemão carregam baleados durante megaoperação

Um vídeo compartilhado nas redes sociais na manhã desta terça-feira (27) mostra um grupo de moradores do Complexo do Alemão tentando prestar auxílio a feridos por disparos durante a grande operação da Polícia Militar que ocorre em comunidades de diversas regiões da cidade do Rio desde a madrugada. Pelo menos sete suspeitos foram mortos e dois agentes ficaram feridos. Segundo a corporação, o objetivo é prender lideranças do Comando Vermelho (CV), maior facção criminosa do estado. Nas imagens, é possível ver pessoas usando macas improvisadas para carregar dois corpos cobertos com tecidos sujos de sangue, enquanto policiais observam a movimentação. Assista!