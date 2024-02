Lollapalooza atualiza line-up após Rina Sawayama, Dove Cameron e Jaden cancelarem shows

O Lollapalooza Brasil 2024 teve seu line-up alterado após Rina Sawayama, Dove Cameron e Jaden cancelarem seus shows no festival. O anúncio foi feito pelas redes sociais.

No comunicado, a equipe do Lollapalooza alegou que os artistas cancelaram as apresentações por motivos pessoais. Jaden faria o show no dia 22 de março, Rina Sawayama no dia 23 e Dove Cameron na última data, dia 24 de março.

Para substituir os cantores, o festival anunciou o show de Jessie Reyez no dia 23 de março e Greta Van Fleet no dia 24.

Em janeiro, a banda Paramore, uma das principais atrações do Lollapalooza Brasil 2024, também cancelou sua participação no festival que acontece no Autódromo de Interlagos. Em seu lugar, a banda Kings of Leon se apresenta no sábado, 23 de março.

O line-up do festival ainda conta com nomes como Blink-182, Arcade Fire, The Offspring, Limp Bizkit, Hozier, Thirty Seconds to Mars, Titãs, SZA, Gilberto Gil e Sam Smith.

