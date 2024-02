Oscar 2024:'Ficção Americana', indicado ao prêmio de Melhor Filme, chega no Prime Video

O Prime Video estreou nesta terça-feira, 27, Ficção Americana, produção indicada ao Oscar de Melhor Filme deste ano. Lançado em 2023, o longa estrelado por Jeffrey Wright era o único concorrente ao prêmio máximo que ainda não havia estreado no Brasil.

Dirigido e escrito pelo estreante Cord Jefferson, o longa é baseado no livro Erasure, de Percival Everett. A história segue Monk (Jeffrey Wright), um escritor negro cujos livros não são populares, já que ele se recusa a retratar a comunidade afro-americana de forma estereotipada em seu trabalho.

Após ser pressionado por seu editor a criar uma obra comercial, Monk escreve uma história carregada de preconceitos como piada que se torna um best-seller da noite para o dia. Com o dinheiro caindo em sua conta, mas com a consciência pesada, o escritor é obrigado a encarnar um personagem do gueto para manter a farsa.

Além de Wright, o longa-metragem também conta com Tracee Ellis Ross (black-ish), Erika Alexander (Corra!), Leslie Uggams (Deadpool), Adam Brody (A Nova Vida de Toby), Issa Rae (Insecure) e Sterling K. Brown (This Is Us) no elenco.

Ficção Americana está indicado a cinco Oscars nesta edição: Melhor Filme, Melhor Ator (Jeffrey Wright), Melhor Ator Coadjuvante (Sterling K. Brown), Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Trilha.