Atriz de 'Euphoria' e 'Jogos Vorazes' é presa em Nova York em protesto pró-Palestina

A atriz e ativista trans Hunter Schafer, conhecida por seu papel como Jules eme por interpretar Tigris em, foi presa na manhã de segunda-feira, 26. Ela protestava em favor da Palestina para a organização Jewish Voice For Peace, numa tentativa de interromper o presidente Joe Biden no programa. O protesto aconteceu no Rockefeller Center, em Nova York, onde Hunter foi detida.

O grupo pedia, em mensagens, por um "cessar-fogo na Faixa de Gaza" e "parem com o genocídio armado". A atriz utilizava uma camiseta em que se lia: "Cease fire now", "cessar-fogo agora", traduzido para o português.

A organização repostou uma matéria que conta que Hunter foi presa.

Quem é Hunter Schafer?

A atriz, mulher trans de 25 anos, começou sua carreira como modelo, mas logo decolou no audiovisual, sendo escalada como Jules em Euphoria. Logo emplacou como Tigris em Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Recentemente, ela estreou o terror Cuckoo, do diretor Tilman Singer, no Festival Internacional de Cinema de Berlim, no dia 16 de fevereiro.