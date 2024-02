BBB 24: Deborah Secco faz visita surpresa à casa e brothers 'surtam'; veja vídeo

Alane foi surpreendida no Big Brother Brasil 24. Nesta quarta-feira, 28, ao entrar no Quarto Magia, a sister se deparou com a atriz Deborah Secco deitada em uma das camas.

Em seguida, Beatriz também viu a atriz e tomou um susto. As duas se jogaram em cima de Deborah e a abraçaram. Ela explicou às participantes que precisava sair da casa, pois "não deveria estar lá".

Apesar do pedido de Deborah, Alane e Beatriz ficaram muito emocionadas ao verem a atriz, e gritaram para todos os participantes que "ela estava na casa mais vigiada do Brasil".

Toda quarta-feira, os participantes precisam ficar na área externa da casa por um tempo, já que Marcos Veras invade o BBB 24 com algum convidado. O quadro "O Invasor" desta semana foi diferente, deixando os brothers interagirem com a artista.

"O invasor me esqueceu aqui", brincou a atriz. No BBB 8, Deborah Secco também passou um tempo dentro da casa. Na ocasião, ela chegou a passar a noite junto com os confinados.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais