Rua Uruguaiana livre de ambulantes após decisão conjunta de Prefeito e Governador

Nesta quarta-feira (28), após decisão conjunta com o governador do estado, Cláudio Castro, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, utilizou as redes sociais para comunicar a proibição da instalação de barracas ou pontos de comércio nas calçadas da Rua Uruguaiana, no centro da cidade.



"Conversei com o governador Cláudio Castro e tomamos a decisão de cumprir as regras do município que não permitem ambulantes na rua Uruguaiana. Ou seja, nas próximas semanas não será mais permitida a instalação de qualquer barraca ou ponto de comércio no espaço público", escreveu o prefeito.



Em outro trecho da declaração, Paes afirma possuir diversas provas de que boa parte dos celulares roubados na cidade são comercializados na Uruguaiana. "O secretário Brenno Carnevale ficará responsável por implementar as medidas necessárias para cumprir as determinações", concluiu.



Na Web, a decisão dividiu opiniões. "Excelente medida de governo. Segurança pública, prioridade máxima. Parabéns prefeito Eduardo Paes e governador Cláudio Castro", comemorou um internauta. "Até que enfim pararam de fingir que nada de criminoso acontece por ali. Resta saber o quanto durará e se controlarão para que apenas não ocorra a transferência para outras áreas da cidade", disse outro. "Mais uma vez tirando a opção de quem deseja trabalhar em vez de fazer o trabalho com inteligência, envolvendo a polícia e prendendo e apreendendo o que é ilegal! Não vão vender ali, mas vão pra rua ao lado e absolutamente nada vai mudar", reclamou um terceiro.

