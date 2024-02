Luan Santana confirma que reatou namoro com Jade Magalhães em declaração; veja

O cantor Luan Santana usou seu Instagram nesta quarta-feira, 28, para confirmar que reatou relacionamento com Jade Magalhães. A especulação sobre a volta dos dois começou após eles serem flagrados juntos na última semana.

Na publicação, o cantor se declarou para a amada. "Eu te conheci dançando, eu te namorei caminhando, te imaginei de noiva, voando. Mas eu te perdi, caindo. Foi f... ver ela indo", escreveu.

No texto, o artista disse que o término também foi difícil para Jade, mas que ela "se construiu de novo". "Ela também se desmontou. Mas foi juntando as peças do quebra-cabeça da vida."

Luan finalizou o texto elogiando a amada. "Ga, eu te amo. Que bom que tudo ficou bem", escreveu.

Os dois terminaram o noivado em 2020, após 12 anos de relacionamento. Em 2021, o cantor sertanejo começou a namorar com Izabela Cunha. Eles ficaram noivos, mas terminaram em maio do ano passado. Jade não assumiu nenhum relacionamento público depois do término.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais