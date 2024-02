Richard Lewis, de 'Two And A Half Men', morre aos 76 anos

Richard Lewis, ator de, morreu aos 76 anos de idade nesta quarta-feira, 28. De acordo com a revista, a causa da morte foi um ataque cardíaco.

Em abril do ano passado, Lewis revelou que sofria do mal de Parkinson. Em seu X (antigo Twitter), ele postou um relato sobre a doença. "Há dois anos comecei a andar meio estranho, com o pé hesitante, fui a um neurologista, fiz um scanner do cérebro e veio o diagnóstico de Doença de Parkinson. Isso foi há dois anos".

Ainda de acordo com o veículo, em 2021, o ator, que participava da série Segura a Onda, se afastou das gravações da sitcom para se recuperar de três cirurgias. Ele retornou ao trabalho na temporada seguinte. O seriado segue em exibição na Max.

Ao site Deadline, o agente publicitário de Richard Lewis disse: "Sua esposa, Joyce Lapinsky, agradece a todos por todo amor, amizade e apoio, e pede privacidade neste momento".

Ele ficou conhecido pelo filme Diary of a Young Comic, em 1979. O ator também fez sucesso com suas entrevistas no The Tonight Show.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais