Chuvas matam rapaz em Embu das Artes

Um rapaz de 13 anos morreu na tarde dessa quarta-feira (28) após ser arrastado por enxurrada para um bueiro, no município de Embu das Artes, no estado de São Paulo. A Defesa Civil já registrou 15 mortes em decorrência das chuvas, sendo nove vítimas de enxurradas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve chamado para atendimento da ocorrência de ontem na rua Alemanha, onde a vítima foi retirada do bueiro por populares. Ele foi encontrado com parada cardiorrespiratória e levado ao Hospital Central de Embu, mas não resistiu e morreu.

Segundo a Defesa Civil estadual, houve acumulados de chuva entre 8h de ontem e 8h de hoje, em Águas de Lindóia - 65 milímetros (mm), São Paulo - 46mm, Campos de Jordão e Taboão da Serra 37mm.

Mais chuvas

Para o período de 29 de fevereiro a 2 de março, a Defesa Civil divulgou a seguinte previsão: Vale do Ribeira - 70mm; Vale do Paraíba e litoral norte - 80mm; capital, região metropolitana de SP, região de Sorocaba, Campinas e Itapeva - 50mm; e Baixada Santista - 60mm.

Nesta quinta-feira (29), com o calor e a umidade, há condições de pancadas generalizadas de chuva entre a tarde e noite por todo o centro-sul do estado. As pancadas devem ter de moderada a forte intensidade, acompanhadas por raios e eventuais rajadas de vento e quedas de granizo em pontos isolados.

A Defesa Civil alerta que há condições para acumulados expressivos de chuvas em algumas áreas e, com a previsão para períodos de tempestades, recomenda atenção para possíveis transtornos nas áreas de risco, especialmente onde o solo está encharcado.