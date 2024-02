Jovens são expulsos de cinema após consumo de maconha durante filme sobre Bob Marley

Na última segunda-feira (26), na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, jovens foram expulsos de cinema por consumo de maconha durante exibição do filme ‘Bob Marley: One Love’, que conta a história do cantor jamaicano. Clientes reclamarem que eles estavam fumando a erva e gerando tumulto durante a sessão. A Polícia Militar foi acionada e, junto com seguranças do local, retirou o grupo com chutes, tapas e empurrões. Após a expulsão, os agentes foram aplaudidos pelos presentes. Vale ressaltar que Bob Marley, conhecido por pregar a paz, foi um dos principais expoentes mundiais na defensa da legalização do uso recreativo de maconha.

GENTE? Pessoas foram presas em sala de cinema em Recife após fumarem maconha durante sessão de filme do Bob Marley. pic.twitter.com/AXDQ3a81qc — POPTime (@siteptbr) February 28, 2024