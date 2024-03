Rock in Rio anuncia o rapper Travis Scott e a banda OneRepublic como atrações no Palco Mundo

O Rock in Rio anunciou nesta quinta-feira, 29, novos nomes para a edição comemorativa dos 40 anos do festival. Um deles é o do rapper americano Travis Scott, um dos artistas de destaque na cena do rap/hip-hop mundial que será a principal atração do Palco Mundo no dia 13 de setembro.

Oito vezes indicado ao Grammy, Scott ganhou notoriedade por álbuns como Astroworld, de 2018, e Utopia, lançado em 2023, e por suas parcerias com artistas como The Weeknd, Bad Bunny, Drake e Beyonce. Essa será a segunda vez de Scott no País - ele já se apresentou por aqui em 2022, no Primavera Sound, em São Paulo.

No mesmo dia 13, quem abrirá o Palco Mundo será o cantor e compositor cearense Matuê. O show terá as participações dos também brasileiros Teto e Wiu. Os três lançaram juntos a faixa Flow Espacial.

Já na programação do dia 14 as novidades são a banda americana de rock OneRepublic, de músicas como Counting Stars e Apologize, e a cantora pop sueca Zara Larsson, conhecida por sua parceria com o DJ David Guetta na faixa On My Love. Eles vão se juntar a Lulu Santos e Imagine Dragons, atrações já anunciadas anteriormente para esse dia.

Outros nomes já confirmados para o festival são Ed Sheeran, Joss Stone, Katy Perry, Gloria Gaynor, Ivete Sangalo, Jão, Gloria Groove, Iza, entre outros.

Neste ano, o Rock in Rio ocorre nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. A produção do evento espera receber um público de 700 mil pessoas nesta edição.

Os ingressos, que já estão à venda, custam R$ 795 na modalidade inteira.