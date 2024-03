'BBB 24': Veja como foi o primeiro Big Fone dos seis prometidos nesta semana

Nesta sexta-feira, 1º, o primeiro Big Fone da semana no Big Brother Brasil 24 tocou, e quem atendeu foi Davi. A ligação deu "chamada perdida", ou seja, nada acontecerá com o brother. A próxima chamada será as 16h, ainda nesta sexta-feira, 1º. A última chamada do Big Fone será feita no domingo, 3, às 17h20, e emparedará quem atender.

Os horários das outras ligações foram revelados por Tadeu Schmidt, e serão feitas nesta sexta, sábado e domingo, confira:

- Sexta, 1º, às 10h

- Sexta, 1º, às 16h

- Sábado, 2, às 19h

- Sábado, 2, às 23h30

- Domingo, 3, às 6h

Domingo, 3, às 17h20: A ligação será mostrada ao vivo e durante a programação da Globo, emparedando quem atender. Caso a pessoa seja o Líder ou o Anjo (que será autoimune), ela deverá colocar alguém em seu lugar.