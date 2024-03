BBB 24: Michel já faturou mais que o valor do prêmio do 2º colocado no reality; confira

Faltam menos de 50 dias para o público do Big Brother Brasil 24 eleger o vencedor ou vencedora que receberá o prêmio de até R$ 3 milhões - um valor que ainda não foi definido. No entanto, mesmo que Michel não conquiste o título de campeão, o professor de geografia já acumulou um montante superior ao do segundo colocado, que recebe R$ 150 mil, graças a prêmios obtidos em provas do anjo e outras dinâmicas.

Atualmente, o participante coleciona três vitórias consecutivas em provas do anjo. Na primeira conquista, além da imunidade, ele recebeu R$ 5 mil em pedidos em um aplicativo de entrega de comida.

Na segunda ocasião em que o brother ganhou o título de anjo da semana, Michel ganhou um carro Equinox da Chevrolet, avaliado em R$ 225 mil, conforme informações fornecidas pela fabricante. A vitória na prova, no entanto veio com um pequeno ônus. Logo após descobrir que havia levado o automóvel, o participante lamentou em tom de brincadeira: "Como vou pagar o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) desse carro?"

Em sua vitória mais recente, na prova realizada em 24 de fevereiro, o participante ganhou mais R$ 10 mil e um ano de amaciantes de um dos patrocinadores do reality. Somando todos esse valores, o professor de geografia já embolsou mais de R$ 245 mil.

Além dos prêmios mencionados, Michel também recebeu R$ 5 mil de uma marca de produtos de higiene, um videogame no valor de R$ 4,3 mil e mais R$ 10 mil de uma universidade. São ganhos que ultrapassam a marca de R$ 264 mil - mais de R$ 100 mil acima do prêmio de vice-campeão do programa.

E se não bastassem essas recompensas, o brother ainda garantiu uma bolsa de pós-graduação em uma universidade e duas passagens aéreas com destino nacional.

Vice-campeã em prêmios

Quem também se deu muito bem no programa, mesmo sem chegar à final, foi Deniziane. Nona eliminada da edição, a fisioterapeuta ganhou o carro Chevrolet Tracker RS, avaliado em R$ 160 mil, na primeira prova do líder da edição.

Em outras dinâmicas, a ex-sister ainda conquistou uma bolsa de estudos no valor de R$ 5 mil e uma passagem aérea para um destino nacional.

Luigi, o sexto eliminado do programa, foi mais um participante que ganhou um carro no confinamento. Horas antes de descobrir sua eliminação, o vendedor de 29 anos conquistou um automóvel no valor de R$ 152 mil, um pouco acima do prêmio destinado ao segundo colocado do reality.

Quem é Michel do BBB 24?

Michel tem 33 anos, é nascido e criado em Belo Horizonte, em Minas Gerais. É professor de Geografia e estudante de Medicina Veterinária.

Durante a faculdade, trabalhou em diversas funções, desde motorista a animador de festa. Já lecionou em presídios e conta ter sido uma experiência marcante.

O brother tentou ser comissário de bordo, mas não conseguiu ingressar no setor de aviação. Hoje, mora com os pais e uma tia. Namora há cinco anos. Dá aulas em duas escolas estaduais e, na parte da noite, cursa sua segunda graduação.

"Minha cara condena". Descreve-se como um homem dinâmico, comunicativo e que faz amizades facilmente: "Sou uma pessoa que vive o momento, sou intenso e corajoso". Admite ser mandão e garante que não funciona na posição de liderado.