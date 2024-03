Uma mulher foi detida em flagrante após ser acusada de racismo durante a exibição do filme "One Love", uma biografia do artista Bob Marley, em um cinema localizado em Balneário Camboriú, Santa Catarina, na última quarta-feira (28). O incidente ocorreu no cinema do Balneário Shopping, um dos principais centros comerciais da cidade. Segundo relatos, a mulher foi denunciada por um cliente que estava sentado ao lado dela na sala de exibição.



De acordo com a vítima, ele e uma amiga chegaram à sala e se sentaram próximo a um casal, sendo a mulher posteriormente detida parte desse casal. O denunciante afirmou que logo após se instalarem em seus assentos, a mulher começou a proferir comentários racistas direcionados a eles.



"Ontem, fui pro cinema, eu e minha amiga. A gente entrou, se sentou e do nada um casal que estava sentado do nosso lado esquerdo começou a me olhar diferente. Ela me olhou diferente. Daqui a pouco ela falou: 'Olha só! Nossa, que engraçado, né? Antes não tinha preto no cinema, hoje tem tantos pretos' — contou a vítima.



Eu perguntei: 'É sério isso que você tá falando?'. Minha amiga se levantou e também questionou a mesma coisa. E ela disse: 'Antigamente não tinha preto no cinema, hoje tem'. E eu falei: 'Então, você está me dizendo que no cinema não podem pessoas negras? É isso?'. No fim, ela disse: 'Entenda como você quiser', completou a vítima com sua amiga.



O homem então decidiu acionar a Polícia Militar, que compareceu ao local e deteve a mulher em flagrante, encaminhando-a para a delegacia. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar em nota, a mulher admitiu ter feito o comentário racista, alegando que não teve a intenção de ofender ninguém e que se desculpou após o ocorrido. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à acusada, e todas as partes envolvidas foram conduzidas à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

Mulher é detida por racismo em cinema durante exibição de filme sobre Bob Marley.



Créditos: Reprodução/Redes Sociais#MeiaHora pic.twitter.com/LHunM8hJIY — Jornal Meia Hora (@meiahora) March 1, 2024