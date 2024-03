EUA fazem 1º lançamento aéreo de ajuda a Gaza

As Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram neste sábado seu primeiro lançamento aéreo de ajuda humanitária em Gaza, disseram autoridades norte-americanas em um momento em que agências de ajuda alertam para o desastre humanitário crescente à medida que Israel segue massacrando o território palestino.

Três aviões cargueiros lançaram mais de 35 mil refeições sobre o território onde, segundo as Nações Unidas, um quarto da população passa fome. Palestinos publicaram vídeos em mídias sociais mostrando caixas de ajuda sendo lançadas.

Em meio a dúvidas sobre a retomada das negociações de cessar-fogo no Egito no domingo, o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza disse que pelo menos 11 palestinos foram mortos em um ataque aéreo israelense contra uma tenda em Rafah, onde as pessoas buscam refúgio da campanha militar de Israel.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que outras 50 pessoas ficaram feridas no ataque israelense próximo a um hospital na área de Tel Al-Sultan, em Rafah. Um dos mortos é um médico do hospital.

"O ataque atingiu uma tenda, onde as pessoas se abrigavam, e estilhaços entraram no hospital onde eu e meus amigos estávamos sentados, sobrevivemos por um milagre", disse uma testemunha à Reuters, recusando-se a ser identificada.

O exército israelense disse que suas forças mataram oito militantes em Khan Younis, cerca de 20 militantes na região central da Faixa de Gaza e mais três em Rimal, perto da Cidade de Gaza.

Mais de 1 milhão de palestinos têm buscado refúgio na área de Rafah, fugindo da guerra israelense que devastou grande parte de Gaza, matando mais de 30 mil pessoas, de acordo com as autoridades de saúde do Hamas.

Vice-presidente dos EUA se reunirá com membro do gabinete de guerra de Israel na 2ª

Reunião na Casa Branca

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, se reunirá na segunda-feira com o membro do gabinete de guerra israelense Benny Gantz, disse um funcionário da Casa Branca à Reuters, neste sábado.

A reunião na Casa Branca ocorre no momento em que Washington busca chegar a um acordo para um cessar-fogo temporário e aumentar o fluxo de ajuda humanitária em Gaza.