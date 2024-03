BBB 24: Davi atende ao Big Fone pela 4ª vez; 6 ligações são prometidas nesta semana

Davi atendeu à chamada do Big Fone pela quarta vez na manhã deste domingo, 3, no Big Brother Brasil 24. Ao todo, o telefone do reality tocou cinco vezes. Seis ligações foram prometidas nesta semana na casa, que vive um clima tenso após a expulsão de Wanessa Camargo, desclassificada após Davi se queixar de uma suposta agressão cometida pela cantora.

No domingo, o motorista de aplicativo e Michel estavam posicionados ao lado dos Big Fones da área externa do programa. O telefone tocou novamente com uma chamada perdida. O brother foi questionado se a ligação era um trote, mas apenas riu do momento.

O último Big Fone toca também no domingo, mas às 17h20. Desta vez, o telefone não tocará uma chamada perdida: quem atender irá direto ao paredão. Caso a pessoa seja o Líder - Lucas Henrique - ou o Anjo - Pitel -, ela deverá colocar alguém em seu lugar.

Além da ligação do domingo, Davi atendeu às duas primeiras na sexta, 1º, e a mais uma no sábado, 2. Alane também atendeu a uma chamada no sábado. Veja a lista com os horários e quem atendeu abaixo:

- Sexta, 1º, às 10h (Davi)

- Sexta, 1º, às 16h (Davi)

- Sábado, 2, às 19h (Alane)

- Sábado, 2, às 23h30 (Davi)

- Domingo, 3, às 6h (Davi)

- Domingo, 3, às 17h20: A ligação será mostrada ao vivo e durante a programação da Globo, emparedando quem atender. Caso a pessoa seja o Líder ou o Anjo (que pode imunizar a si mesmo), ela deverá colocar alguém em seu lugar.