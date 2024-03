BBB 24: Davi atende Big Fone de hoje e está no paredão

O Big Fone tocou hoje do BBB 24, por volta das 17h20. O momento foi ao ar pelo Globoplay, pay-per-view e na programação da própria TV Globo. Davi atendeu, pela 5.ª vez nesta semana, e está no paredão.

"Tô no paredão", anunciou o participante, imediatamente. "Sério?", questionaram colegas que estavam à sua volta. Na sequência, ele confirmou o fato e, pensativo, foi à cozinha tomar água.

Conforme já havia sido anunciado pelo programa, quem atendeu ao Big Fone está no paredão, mas realizará um contragolpe - durante o programa ao vivo, o emparedado terá direito a um contragolpe, indicando mais alguém ao paredão.

Vale lembrar que Pitel venceu a Prova do Anjo do último sábado, 2. Ela ganhou a imunidade e terá o direito de imunizar alguém na formação do paredão.

Big Fone desta semana no BBB 24

Na quinta, 29, Tadeu Schmidt anunciou que o Big Fone tocaria seis vezes durante esta semana. A dinâmica promete emparedar quem atender à última ligação feita no domingo, 3 - mas o participante também realizará um contragolpe. Caso quem atenda seja o Líder ou o Anjo, deverá colocar outro brother em seu lugar.

Das cinco ligações anteriores até então, Davi havia atendido quatro, inclusive uma neste domingo de manhã. Alane foi a outra participante a atender o Big Fone.

Davi, que atendeu a maioria das ligações, foi protagonista do momento que culminou na expulsão de Wanessa Camargo após acusação de agredi-lo. O BBB 24 de ontem exibiu a reação da cantora ao receber a notícia dentro do confessionário (clique aqui para ler um resumo).