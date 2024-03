Novo Paredão do 'BBB 24' é formado por Davi, Michel e Alane

O Paredão do BBB 24 foi formado neste domingo, 3, na Globo, entre Michel, que foi o escolhido pelo líder, Alane, pela casa, e Davi, que já estava no Paredão e tinha direito a um contragolpe. A escolhida por ele foi Yasmin Brunet, mas ela venceu a Prova Bate-Volta e se salvou.

Após a introdução do programa, que mostrou o momento do Big Fone, o almoço do Anjo e diversos momentos e conversas entre os confinados, o apresentador Tadeu Schmidt cumprimentou a casa para encerrar o castigo do Monstro para Bin Laden e Matteus e dar início à votação.

Os participantes não puderam votar no líder, Lucas Henrique, na Anjo, Pitel, em Fernanda, imunizada pela amiga, e em Davi, que atendeu o Big Fone e já estava garantido na disputa pela eliminação.

A formação começou com Pitel dando a imunidade para Fernanda. O líder Lucas Henrique indicou Michel. A participante mais votada pela casa foi Alane e Davi, usando o poder de contragolpe, indicou Yasmin.

- Davi votou em Yasmin Brunet.

- Giovanna votou em Alane.

- Alane votou em Yasmin Brunet.

- Michel votou em Bin Laden.

- Fernanda votou em Alane.

- Matteus votou em Yasmin Brunet.

- Raquele votou em Bin Laden.

- Isabelle votou em Bin Laden.

- Yasmin Brunet votou em Alane.

- Beatriz votou em Bin Laden.

- Leidy Elin votou em Bin Laden.

- Bin Laden votou em Alane.

Pitel, com o 'Poder Coringa', teve direito a dois votos, e dedicou ambos a Alane.

Prova Bate-Volta

A prova envolvia sorte, com uma gincana com monitores de computador (1.ª fase), caixas de encomenda (2.ª fase) e cofrinhos (3.ª fase). Cada um teria que escolher um número e verificar se conseguia a mensagem correta para avançar. No sorteio, ficou decidido que Yasmin começaria o jogo, sendo seguida por Alane e, por fim, Davi.

Yasmin e Alane passaram à 2.ª fase na primeira tentativa. Davi não teve a mesma sorte. Posteriormente, porém, ele conseguiu igualar a disputa, avançando enquanto as outras também estavam na zona intermediária. Yasmin foi a primeira a conseguir a mensagem correta e passar para a etapa final, e teve duas chances antes dos outros, que chegaram à 3.ª fase com oito cofrinhos restantes. Davi ainda escolheu um, antes de Yasmin ter outra chance e se salvar do Paredão.