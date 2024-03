Wanessa Camargo mostra reencontro com família após expulsão no 'BBB 24'

Wanessa Camargo, expulsa do BBB 24 após agredir o participante Davi no último sábado, dia 2, publicou um vídeo mostrando seu reencontro com os filhos e também com a sua mãe, Zilu Godói, neste domingo, 3.

"Wanessa já está em casa recebendo todo apoio de sua família", informou comunicado de sua equipe, agradecendo também às mensagens de apoio recebidas por fãs. Zilu também postou o vídeo e escreveu: "Estaremos sempre aqui, te dando todo apoio do mundo. Te amamos, filha!"

A cantora foi expulsa do BBB 24 após ter dado um tapa em Davi quando ele estava deitado em uma cama. O momento ocorreu após uma festa, quando a cantora aparentava estar bêbada. Ele foi ao confessionário e fez uma reclamação à produção, que acatou seu pedido pela desclassificação.