Usuários de redes sociais acusam Fernanda de xenofobia no 'BBB 24'

Uma fala da sister Fernanda, do, causou polêmica nas redes sociais neste domingo, 3. Isso porque, em uma conversa com Pitel e Michel, a imunizada da semana, enquanto falava sobre Davi, usou a expressão "c* da Bahia" para se referir ao local de nascimento do brother.

Enquanto conversava sobre a postura de Davi no jogo, a sister fez menção a Nizam, participante eliminado na segunda semana. "Querer comparar o Davi que deve ter vindo do c* da Bahia com o Nizam, que fala nove línguas, já viajou o mundo inteiro, teve acesso a muitas outras coisas, é complicado", disse ela.

Davi é natural de Salvador, na Bahia, e reside no bairro de Cajazeiras, localizado no centro da cidade. De acordo com informações do IBGE, a população do bairro no último censo, realizado em 2022, era de 63.239 pessoas.

Comentário xenofóbico?

No X (antigo Twitter), muitos usuários criticaram a colocação da participante, pois, para muitos, a expressão possui um cunho xenofóbico. "Rainha da xenofobia", disse um usuário. "Fernanda adota uma postura antes, durante e depois do Paredão. Agora que tá segura no jogo, dando um show de xenofobia", rebateu outra usuária.

Outros perfis na rede social, no entanto, defenderam Fernanda das acusações. "Quando alguém falar que vc mora 'onde judas perdeu a bota' não quer dizer que vc mora longe... Agora, quer dizer que vc é um falso e traidor", ironizou um usuário. "Desculpa, mas dizer isso quer dizer que é um lugar longe, de interior, isolado, etc. Não vi problema algum. Quem 'entendeu' o contrário tá querendo atenção", contornou outro.

O que é xenofobia?

Segundo a Agência da ONU para Refugiados (Acnur), xenofobia é definido como "atitudes, preconceitos e comportamentos que rejeitam, excluem e frequentemente difamam pessoas, com base na percepção de que eles são estranhos ou estrangeiros à comunidade, sociedade ou identidade nacional". A xenofobia também é caracterizada pelo ódio, rejeição, preconceito ou hostilidade em relação a aquele que nasceu de um lugar diferente do seu, como outro país ou região.