'Eu tenho menos medo da morte', diz Preta Gil após vencer luta contra o câncer no intestino

Preta Gil, que revelou estar curada do câncer no intestino três meses atrás, falou sobre conversas que teve com seu pai, Gilberto Gil, durante a quimioterapia.

"Eu tenho menos medo da morte", explicou a artista em sua participação no Roda Viva. Ela relatou que no início de seu tratamento se sentia mais vulnerável, explicando que o temor foi diminuindo após conversas com Gil.

"Meu pai sempre falou sobre a morte [...] De maneira poética, ele me ensinou a encarar a morte [...] Ele me ajudou a perceber que a finitude poderia estar chegando para mim".

Além de falar sobre a mudança de sua perspectiva sobre a morte, a filha de Gilberto Gil também relembrou os momentos mais difíceis que enfrentou na quimioterapia. "Quando tive a septicemia fazendo a quimioterapia, foi um divisor de águas, porque tive uma experiência de quase-morte, fui ressuscitada pelos médicos e voltei."

Preta Gil contou que está focada em aproveitar a vida o máximo que puder, dizendo que agora tem "medo de não viver". Ela relatou que se assusta ao pensar que poderia não estar viva para ver a neta crescer. "Eu falo para ela: 'Eu me curei por você'".

