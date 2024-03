Entregador é baleado por PM na Zona Oeste

O entregador Nilton Ramon de Oliveira foi baleado, nesta segunda-feira (4), pelo policial militar Roy Martins Cavalcanti, na Vila Valqueire, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nilton se negou a entrar em um condomínio para deixar o pedido e o cliente não concordou em encontrá-lo na portaria. Com o impasse, o entregador retornou ao estabelecimento onde trabalha, na Praça Saiqui. Pouco tempo depois, o policial militar foi ao local, iniciou uma discussão com Nilton e realizou o disparo. A vítima foi atingida na coxa e está internada em estado grave no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.



Em vídeo gravado pelo entregador pouco antes de ser baleado, o policial aparece com um revólver na cintura e intimida Nilton, que então levanta a camisa para provar não estar armado e relata a ameaça. "Não tô armado, sou trabalhador. Estou sendo ameaçado, ele está querendo me agredir, mostrou a arma na minha cara. Tira a arma e faz na mão", disse o entregador. Roy o acusou de ter sido grosseiro com sua esposa, responsável pelo pedido. "Trabalhador o caral*, minha mulher te tratou com maior educação, vai tomar no seu *. Seja educado, não se propõe a fazer entrega? Então seja educado, minha mulher tem 42 anos e te respondeu na maior educação", afirmou.



Segundo testemunhas, após disparar contra Nilton, o PM teria prestado os primeiros socorros e logo em seguida deixado o local. Mais tarde, ele se apresentou na 30ª Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos e foi liberado. O agente alegou ter atirado em legítima defesa depois de Nilton tentar pegar sua arma. Segundo a corporação, foi iniciado procedimento para investigar as circunstâncias do caso.

Cliente atirou no entregador em vila Valqueire na praça saiqui pic.twitter.com/y9OkmjNiUs — lucaoxd (@lucaosouza) March 5, 2024