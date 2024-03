Polícia prende traficantes de animais silvestres no Rio

Uma operação contra traficantes de animais silvestres, deflagrada nesta quarta-feira (6), no Rio de Janeiro, prendeu 11 pessoas. Diversos pássaros foram resgatados.

A ação foi deflagrada por policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil, a área de atuação da quadrilha abrange municípios do centro-sul do estado do Rio.

Segundo a secretaria, as investigações indicaram que os criminosos seriam responsáveis por abastecer feiras clandestinas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em São Gonçalo e em outros locais da Região Metropolitana do Rio. ]

“Ao todo, os agentes cumprem 13 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão, nos municípios de Três Rios e Comendador Levy Gasparian”, completou a secretaria.