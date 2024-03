Letícia Cazarré compartilha novidade do filho recém-nascido

Letícia Cazarré compartilhou uma novidade do seu filho mais novo. Nesta quarta-feira, 6, a influenciadora usou as redes sociais para postar uma foto do seu recém-nascido, Estevão, e contou que o pequeno tem um detalhe diferente dos seus irmãos. "Depois de cinco filhos que não pegaram a chupeta nem com reza brava, o sexto sabe segurar sozinho a própria chupeta desde o início", escreveu ela.

Letícia é casada com o ator Juliano Cazarré. Juntos, eles são pais de seis filhos. Vicente, de 14 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de três, Maria Madalena, de dois, e Maria Guilhermina, de um ano, e agora Estevão.

Nas suas redes sociais, o ator também tem compartilhado fotos do caçula. Em posts engraçados, Juliano atualiza as novidades sobre o filho, como se fosse a criança escrevendo. "Bom dia, pessoal! Passando aqui pra dizer que está tudo bem! Já mamei bastante, fiz muito xixi e cocô! Nossa, como é bom esse negócio de fazer cocô! Dá um alívio, né? Vocês também curtem?", disse na legenda.