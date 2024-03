Caçada a 'O Avesso da Pele' continua: livro de Jeferson Tenório será recolhido no Paraná

O livro, de Jeferson Tenório, será recolhido em todas as escolas sob jurisdição do NRE (Núcleo Regional de Educação) de Curitiba, segundo o ofício circular emitido nesta segunda-feira, 4, na capital paranaense. A obra faz parte do PNLD (Programa Nacional do Livro e do material Didático), aprovada em 2022, e aborda o racismo estrutural e a violência policial, e esteve no centro de um debate sobre censura no último final de semana, desde que a diretora de uma escola estadual em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, publicou um vídeo criticando a obra.

Em nota enviada para o Estadão, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR) alega que "conduz habitualmente revisão dos materiais incluídos no PNLD", e visa apoiar os professores no trabalho pedagógico a partir das obras expostas.

Segundo a SEED-PR, a obra é importante para o contexto nacional, mas a análise foi necessária pois "determinados trechos, algumas expressões, jargões e descrição de cenas de sexo utilizados podem ser considerados inadequados para exposição a menores de dezoito anos".

"Desta forma, em respeito aos próprios estatutos legais da lei brasileira, de salvaguarda à criança e ao adolescente, no que diz respeito à exposição aos referidos conteúdos, fez-se a medida necessária neste primeiro momento", finalizou a Secretaria.

O autor da obra compartilhou em suas redes sociais o ofício, emitido pelo NRE de Curitiba e pela SEED-PR, que pede a devolução do material para o setor pedagógico entre os dias 5 e 8 de março, sob a justificativa de "análise pedagógica".

Tenório argumentou que a atitude é inconstitucional: "É importante lembrar que nenhuma autoridade, seja ela diretora, secretário, vereador, deputado, governador ou presidente tem o poder de mandar recolher materiais pedagógicos de uma escola".

Nos comentários, seguidores mostram apoio ao autor: "Absurdo. Teu livro é mais do que necessário", disse um. Outra seguidora comentou que o livro faz parte de sua tese de doutorado: "O Avesso ainda será pauta de muita leitura e resistência", disse.

Em conversa com o Estadão, na segunda-feira, 4, Jeferson destacou que observa um aumento no conservadorismo, que "evita confrontar as realidades do racismo, machismo e violência policial, não apenas no Brasil, mas globalmente".

O Avesso da Pele ganhou o Prêmio Jabuti em 2021 por melhor romance.

Sobre o que é O Avesso da Pele

O Avesso da Pele conta a história do protagonista Pedro que, após a morte do pai, assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos. A narrativa retrata um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido ao narrar as relações entre pais e filhos.