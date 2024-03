Ana Maria Braga comenta sobre cheiro de maconha na rua dos EUA

De férias nos Estados Unidos, Ana Maria Braga aproveitou sua passagem por Nova York para visitar os estúdios da Globo na cidade. A apresentadora participou do GloboNews Mais na tarde desta quarta-feira, 6, e falou sobre o uso de maconha no país. "Viajei para a costa oeste, depois vim para a costa leste, e o único cheiro permanente que eu senti de lá até aqui foi da maconha", disse, ao lado do jornalista Guga Chacra.

Nos Estados Unidos, não há uma regulação nacional sobre o consumo de maconha. Cada estado tem uma regra, que varia desde punição até a legalização, sendo que 23 dos 50 estados considera legal o consumo, a plantação e regula o comércio da erva.

"Aqui em Nova York, eu esperava o cheiro de castanha queimada... (...) Não tem calçada, não tem lugar, não tem loja, não tem nada. A porta da loja abre e entra o cheiro de maconha", disse Ana Maria. "Aqui você vê mais gente fumando maconha que cigarro", comentou Guga.

"É um cheiro que comanda. Você não fica meio tonto?", ela perguntou ao comentarista da Globo News. "Eu não me sinto bem com maconha, não sou consumidora, fumei muitos anos", completou a apresentadora.