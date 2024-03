Caetano Veloso e Maria Bethânia farão turnê em dupla pelo Brasil

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia vão subir ao palco juntos em uma turnê que vai passar por sete capitais do Brasil. O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira, 6, por meio das redes sociais dos artistas.

A turnê começa pelo Rio de Janeiro, que deve receber os artistas nos dias 3 e 4 de agosto. Depois de passar pela capital fluminense, os irmãos passam por Belo Horizonte (7 de setembro), Belém (29 de setembro), Porto Alegre (12 de outubro), Brasília (9 de novembro), São Paulo (23 de novembro) e encerram o encontro nos palcos em Salvador, no dia 30 de novembro.

Os ingressos para a turnê começam a ser vendidos no dia 17 de março para clientes do Banco do Brasil. A Live Nation é a responsável pelos shows, que terá venda aberta para o público geral a partir de 20 de março. Os valores de ingressos ainda não foram divulgados.