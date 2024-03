Um suspeito morre durante confronto com a PM na Zona Norte

Rio - Um homem foi morto na manhã desta quinta-feira (7) durante uma operação da PM na Zona Norte do Rio. Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) fizeram uma uma incursão ao Morro do Jorge Turco, em Rocha Miranda, e foram atacados.

Três homens que teriam ligação com o tráfico de drogas foram localizados, dentre eles um adolescente, que foi apreendido. Um suspeito foi baleado e levado com vida para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu aos ferimentos.

Foram apreendidas uma pistola, um radiotransmissor e drogas. O material foi encaminhado para a 40ª DP (Honório Gurgel).

Em Niterói, quatro suspeitos foram presos por policiais militares no Morro do Estado, incluindo o gerente geral do tráfico na região. Os agentes apreenderam drogas, armas, radiotransmissores e destruíram câmeras de monitoramento instaladas pelos criminosos. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).