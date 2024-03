Estado do Rio contabiliza 18 mortes por dengue

Rio - O estado do Rio de Janeiro registrou nesta quinta-feira (7) 18 mortes por dengue. Nas últimas 24h, três óbitos foram confirmados, sendo dois na capital e um em Barra do Piraí, na região Sul Fluminense. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde (SES). O número ainda pode aumentar, já que a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) informou que ainda há um óbito em investigação. Ao todo, mais de 100 mil casos de dengue foram notificados.

As mortes foram registradas no Rio (4), Resende (3), Barra do Piraí (2), Itatiaia, Mangaratiba, Cachoeiras de Macacu, Três Rios, Angra dos Reis, Paraty, Rio das Ostras, Petrópolis e Volta Redonda.

"A investigação inclui entrevistas com profissionais de saúde que atenderam o paciente e com familiares, além de exames realizados em laboratório. Somente após a conclusão de todo o processo, a morte por dengue é confirmada ou descartada", informou a SES por meio de nota.



"Nunca, nos dois primeiros meses do ano, tivemos números tão altos. Sempre os maiores meses de incidência são os de abril e maio. Então, sem dúvida alguma, a dengue é uma preocupação", disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.