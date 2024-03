Barrado na entrada? Candidato a primeiro-ministro diz que proibirá Lula de entrar em Portugal se vencer eleição

Brasil/Portugal: André Ventura, líder do partido Chega, diz que se partido vencer as eleições, o presidente brasileiro Lula não entra em Portugal. pic.twitter.com/PTbKtMv5qq — Ivan Kleber (@lordivan22) March 7, 2024

O deputado português André Ventura, candidato a primeiro-ministro de Portugal, prometeu nesta quinta-feira (7), em comício para apoiadores, que irá proibir o presidente Lula de entrar no país caso vença as eleições no próximo domingo (10). "Se o Chega vencer as eleições, eu quero dizer uma coisa. Em 25 de abril de 2024, o senhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal", afirmou Ventura, em referência a data em que se comemora no país a deposição da ditadura salazarista em 1974. O evento tradicionalmente conta com a presença de diversos chefes de Estado.O líder do partido de direita Chega prosseguiu dizendo que Lula seria barrado assim que desembarcasse no aeroporto de Lisboa. “Se insistir, vai para uma cadeia, mas ele sabe o que é isso, então não será uma grande novidade para ele”, provocou. Não é a primeira vez que Ventura demonstra desafeto pelo presidente brasileiro. Em janeiro de 2023, ele chamou Lula de bandido durante pronunciamento na tribuna do parlamento português. Em 2022, o deputado declarou apoio a Jair Bolsonaro durante eleições presidenciais no Brasil.